V Montella, Vatandaşlık Teklifi Bekliyor

TEKNİK DİREKTÖR MONTELLA’NIN HAZIRLIKLARI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemeleri için kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ve zorlu bir yolculuğa adım attıklarını açıkladı. İtalyan teknik adam, “Avrupa Şampiyonası’na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var ellerinde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız” dedi. Türk vatandaşlığına dair bir öneri hakkında, “Hala teklif edilmesini bekliyorum” ifadesini kullanan Montella, futbolcularla güçlü ilişkiler kurması hakkında ise gülerken “Belki de Türk kanına sahibimdir” diye ekledi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Montella rakip analizleri ve takımın hedeflerine dair detaylar verdi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİNE VURGU

Montella, hedeflerinin Dünya Kupası’na katılmak olduğunu vurguladı. “24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız” şeklinde açıklama yapan Montella, özellikle ilk maçta karşılaşacakları Gürcistan için, “Son dönemlerde ne kadar geliştiklerini ve takım olarak ne kadar ilerlediklerini görebiliyoruz. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız” ifadelerini kullandı. Türkiye’de birçok kişinin “Dünya Kupası’na artık mutlaka katılmalıyız.” düşüncesinin baskı yaratıp yaratmadığına dair, “Böyle olması çok normal. Türkiye gibi bir ülkenin büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum” dedi.

AİLE ORTAMINI ÖNE ÇIKARDI

A Milli Takım ile kurduğu iyi ilişkiye dikkat çeken Montella, bunun arkasındaki sebebi, “İyi bir aile ortamı” olduğuna inandığını belirtti. “Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakırken inanılmaz zorlanıyorum. Buraya herkesin ne kadar istekli geldiğini her seferinde hissediyorum. Kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmıyor ve bunu görmek beni mutlu ediyor” şeklinde açıklamalarda bulunan Montella, “Belki de Türk kanına sahip de olabilirim. Gerçekten sıcak bir ilişkimiz var” dedi.

VATANDAŞLIK TEKLİFİ BEKLİYOR

Montella, sözleşmesinin uzatılmasıyla gündeme gelen Türk vatandaşlığı konusunda da, “Hala teklif edilmesini bekliyorum” diyerek düşüncelerini paylaştı. Osimhen, Jhon Duran, Orkun Kökçü gibi önemli oyuncuların Türkiye’deki futbol ortamını güçlendirdiğini vurgulayan Montella, “Çok önemli isimler geldi. Abraham da bu isimler arasında. Bu futbolcular Süper Lig’e güzel bir spot ışığı tuttu. Süper Lig’in diğer futbolcuların gözünde albenisinin arttığını düşünüyorum” ifadeleriyle, Türkiye’nin futbol sahnesindeki gelişmeleri değerlendirdi.