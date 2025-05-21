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VakıfBank, Ali Frantti ile ayrıldı

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YOLLARIN AYRILDIĞI AÇIKLANDI

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 29 yaşındaki smaçör Ali Frantti ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-siyahlı kulüpte yapılan açıklamada, “Ali Frantti’nin bizimle geçirdiği süre, unutulmaz iki sezonun ardından sona eriyor. Sahadaki güçlü varlığından sarsılmaz takım ruhuna kadar takımımıza güçlü bir dinamik getirdi ve karşılaştığımız her mücadeleye damgasını vurdu. Ali’ye içtenlikle teşekkür ediyor ve önümüzdeki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

ŞAMPİYONLUK DUYGUSU

ABD’li voleybolcu, VakıfBank formasıyla bu sezon Sultanlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı. Bu başarı, oyuncunun kulüpteki etkisinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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