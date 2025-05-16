Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Yeni Atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YENİ ATAMALAR

Bu çerçevede, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran atanırken, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur getirildi. Ayrıca, Kapadokya Alan Başkanlığına da Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay atandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu atandı. Bunun dışında, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu atandı. Sayıştay Savcılığına Halil Cem Öztürk getirildi.

REKTÖR ATAMALARI

Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri kapsamında, Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı. Ayrıca, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine İbrahim Şenel’in ataması yapıldı.