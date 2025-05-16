Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Yeni Atama

ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yapılan atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan atamaların detaylarına göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran getirildi. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı. Ayrıca, Kapadokya Alan Başkanlığına da Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay atandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu atandı. Yükseköğretim Kurulu üyeliği içinse Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu’nun ataması yapıldı. Sayıştay Savcılığına da Halil Cem Öztürk getirildi.

REKTÖR ATAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri uyarınca bir dizi rektör ataması gerçekleştirildi. Buna göre, Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı. Ayrıca, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine İbrahim Şenel atandı.