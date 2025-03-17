Vale Ücretleri Düzenlendi, Havalimanı Ücreti 600 TL

YÜKSEK VALE ÜCRETLERİNE YENİ DÜZENLEME

İstanbul’da uzun zamandır tartışılan yüksek vale ücretleri hakkında İstanbul Valiliği yeni bir düzenleme yaptı. Eğlence noktalarının yoğun olduğu bölgelerde, Bebek, Etiler, Nişantaşı ve Levent gibi yerlerde vale hizmet bedellerinin yüksek olması vatandaşların tepkisini çekiyor. Bu nedenle İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından valilik kararıyla vale hizmet ücretlerine Kasım ayında yapılan yüzde 20-25 arasında değişen oranlarda zam gerçekleştirilmiş. Bu tarifede ikinci kez artış yapılması, İTO’nun Mart ayındaki meclis toplantısında tartışmalara yol açsa da, oy çokluğu ile kabul ediliyor.

YENİ ÜCRET TARİFESİ

Yeni düzenlemeye göre, belirlenen azami vale hizmet ücretleri otopark ücretleri hariç olmak üzere; alışveriş merkezlerinde 250-375 TL, hastanelerde 190-250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 310-500 TL olarak uygulanacak. Havalimanlarında ise bu ücret 500 TL’den 600 TL’ye çıkarıldı. İstanbul’daki ilçeler, yapılan yeni tarifeye göre üç farklı bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırmalar gerçekleştirildi. Vale hizmetlerinin en yoğun olduğu Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer ve Şişli’yi kapsayan 1. Bölge için; AVM’lerde 375 TL, hastanelerde 250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 500 TL tavan fiyat uygulanacak.

BÖLGESEL ÜCRET HESAPLAMASI

2. Bölge olarak belirlenen Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Tuzla ve Zeytinburnu’nda; AVM’lerde azami vale ücreti 310 TL, hastanelerde 190 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında 375 TL olarak belirlendi. 3. Bölge olan Arnavutköy, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şile’de ise AVM’lerde azami ücret 250 TL, hastanelerde 190 TL, oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde 310 TL olarak uygulanacak.

VALE SAYISI ARTIYOR

Bu fiyatlar, İTO’ya bağlı kurumlardaki uygulamalar için geçerli olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki azami fiyat tarifesi de Kasım ayında belirlendiği 500 TL’den 600 TL’ye çıkarıldı. Türkiye genelinde güncel verilere göre 20 binden fazla kişi vale sektöründe istihdam ediliyor. İstanbul Valiliği, yapılan bu düzenlemelerle birlikte hem tüketicilerin korunmasını hem de sektördeki denetimsizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor. 2020 yılında çıkan yönetmelikle bu meslek tanımlanmış ve standartlar belirlendi. 2023 yılına kadar sektördeki tüm çalışanların mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu hale getirilirken, bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu görevlendirildi. Vale olmak isteyenler, bu kurumlara başvurarak eğitim alıyor ve girdikleri sınavla mesleki yeterlilik kazanıyor.