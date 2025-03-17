Vale Ücretlerine Yüzde 25 Zam Yapıldı

YÜKSEK VALE ÜCRETLERİNE YENİ DÜZENLEME

İstanbul’da hızla tartışılan konulardan biri olan yüksek vale ücretleri ile ilgili olarak İstanbul Valiliği yeni bir düzenleme getiriyor. Eğlence yerlerinin yoğun bulunduğu Bebek, Etiler, Nişantaşı ve Levent gibi bölgelerde vale hizmet bedellerinin yüksekliği vatandaşların tepkisini çekiyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından valilik kararı ile vale hizmeti ücretlerine kasım ayında yapılan azami fiyat tarifesi artışı yüzde 20-25 arasında değişen oranlarla ikinci kez güncelleniyor. Bu güncelleme, İTO’nun Mart ayındaki meclis toplantısında tartışmalara yol açmasına rağmen oy çokluğu ile kabul ediliyor.

YENİ ÜCRET TARİFESİ

Yeni düzenlemeye göre, azami vale hizmeti ücreti otopark ücreti hariç olmak üzere AVM’lerde 250-375 TL, hastanelerde 190-250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 310-500 TL olarak uygulanıyor. Havalimanlarındaki ücretler ise 500 TL’den 600 TL’ye çıkarılıyor. İstanbul’daki ilçeler, farklı fiyatlandırma esasına göre üç bölgeye ayrılıyor. Vale hizmetlerinin en yoğun talep gördüğü 1. Bölge’de Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer ve Şişli’de AVM’ler için belirlenen tavan fiyat 375 TL, hastaneler için 250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 500 TL olarak uygulanıyor.

BÖLGESEL FİYATLANDIRMA

2. Bölgeyi oluşturun Adalar, Ataşehir, Avcılar gibi ilçeler kapsarken burada AVM’lerde azami vale ücreti 310 TL, hastanelerde 190 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında ise 375 TL olarak belirleniyor. 3. Bölgeyi oluşturan Arnavutköy, Çatalca, Çekmeköy gibi ilçelerde ise AVM’lerde azami vale hizmeti 250 TL, hastanelerde 190 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 310 TL olarak uygulanacak. Havalimanlarındaki ücretin ise 600 TL olduğu belirtiliyor.

VALE SAYISI ARTIYOR

Söz konusu fiyatlar İTO’ya bağlı kurumlar için geçerli olacak ve İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da geçerli olacak. Türkiye genelinde ise 20 binden fazla kişi vale alanında istihdam ediliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul Valiliği, hem tüketicilerin korunmasını hem de sektördeki denetimsizliğin ortadan kaldırılmasını hedefliyor. 2020’de çıkarılan yönetmelikle vale mesleği tanımlanmış ve mesleki standartlar belirlenmiştir. 2023’e kadar sektördeki tüm çalışanların mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu bir görev üstlenmiştir. Vale olmak isteyenler bu kurumlara başvurarak eğitim alıyor ve girdikleri sınav sonucunda mesleki yeterliliğe kavuşuyor.