Vali Gül: Çarşamba Günü Okullar Tatil!

İSTANBUL’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul’da yağan kar nedeniyle bir gün eğitim durduruldu. Vali Davut Gül, yaptığı açıklamada, “Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi” dedi.

KAR YAĞIŞININ ETKİLERİ VE NEDENİ

Vali Gül, İstanbul genelinde devam eden kar yağışının ve soğuk havanın yaşamı olumsuz şekilde etkilediğini belirtti. Meteorolojik verilere dayanan bilgilere göre, kar yağışının ve soğuk havanın etkisinin şehir genelinde devam etmesi bekleniyor. Bu sebeple, 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

İDARİ İZİNLER

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel, 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacak.