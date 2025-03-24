Vali Gül’den Şehzadebaşı Camisi’nde İnceleme

VALİ GÜL İNCELEMELERDE BULUNDU

İstanbul Valisi Davut Gül, devam eden izinsiz gösteriler nedeniyle zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Cami içi, avlu, hazire ve çevresinde oluşan zarar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Gül, bölgedeki emniyet mensuplarıyla da sohbet etti.

İZINSIZ GÖSTERİLERİ KINADI

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Emniyet teşkilatımız, Saraçhane’de beş gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir,” şeklinde ifadeler kullandı.