Vali Gül: İstanbul’da Çarşamba Eğitime Ara

EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul’da yaşanan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, “Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi” açıklamasında bulundu.

KAR YAĞIŞININ ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

Vali Gül, kar yağışının ve soğuk havanın yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Meteorolojik verilere dayanan bilgiye göre kar yağışı ve soğuk havanın şehrin genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba günü tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

IDARI İZİNLER VERİLDİ

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacak.