Valilikten 13 Şubat İçin Okul Açıklaması

13 ŞUBAT’TA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat’ta okulların tatil olup olmayacağı konusunda uzun zamandır beklenen bir açıklama valilikten geldi. Daha önce 12 Şubat’ta okulların tatil olacağı kesinleşti. Şimdi ise gözler 13 Şubat’a çevrildi. Bugün beklenen kar yağışı, İstanbul’un birçok bölgesinde oluşmadı. İstanbullular, beyaz bir sabaha uyanmayı umuyordu, ancak bu gerçekleşmedi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilik, okulların tatil edilip edilmeyeceğine yönelik değerlendirme yaptı. Yapılan açıklamada, hava durumunun sürekli takip edildiği, kar yağışının geçici olduğu ve mevcut şartlar altında eğitime devam edileceği belirtildi. Bu nedenle, hava koşullarında büyük bir değişim yaşanmadığı takdirde İstanbul’da 13 Şubat’ta okulların tatil edilmeyeceğini söyleyebiliriz.