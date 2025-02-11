Van Belediye Başkanı Zeydan’a Hapis Cezası Verildi

ABDULLAH ZEYDAN’IN HAPİS CEZASI

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, “terör örgütüne yardım etmek” ve “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yargılanıyordu. Mahkeme, Zeydan’ı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. 2015 yılında yaptığı bazı açıklamalardan dolayı yargılandığı davada, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiaları zikrediliyordu. Mahkeme, Zeydan’ın bu suçları işlediğine hükmederek cezasını onayladı.

YARGILAMA SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER

Yargılama sürecinde Zeydan’ın avukatı Mehmet Emin Aktar, dosyaya yeni vekaletname sunduklarını ve savunma için makul bir süre talep ettiklerini ifade etti. Ancak mahkeme, bu talebi reddederek davayı sonuçlandırdı. Mahkeme, Zeydan’ın hapis cezasını 8 yıl 1 ay 15 günden 3 yıl 9 aya indirdi.

MAHKEME KARARININ DETAYLARI

Duruşmada, Zeydan’ın suçlu bulunduğu belirtilen kararda, “terör örgütüne yardım etmek” ve “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından cezalandırıldığı ifade edildi. Mahkeme heyeti, sanığın terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği ile örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmasına karar verdi.

SEÇİM SÜRECİ VE MAZBATA KRİZİ

Abdullah Zeydan, 31 Mart 2024’teki yerel seçime DEM Parti’den girdi. Oyların yüzde 55,48’ini alarak başkan seçildi. Ancak Van İl Seçim Kurulu, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar vererek mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan adaya verdi. DEM Parti bu karara itiraz etti ve Yüksek Seçim Kurulu itiraza olumlu yanıt verdi. Bu kararın ardından Zeydan, mazbatasını almış oldu.