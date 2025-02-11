Van Belediye Başkanı Zeydan’a Hapis Cezası Verildi

ABULLAH ZEYDAN’IN HAPİS CEZASI

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terör örgütüne yardım etmek” ve “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yargılandı. Mahkeme, Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 2015 yılında yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle açılan davada, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddialarıyla yargılanıyordu. Mahkeme, bu suçları işlediğine hükmederek, cezasını onayladı.

YARGILAMA SÜRECİ

Yargılama sürecinde, Zeydan’ın avukatı Mehmet Emin Aktar, dosyaya yeni vekaletname sunduklarını ve savunmaları için makul bir süre talep ettiklerini aktardı. Ancak mahkeme, bu talebi reddederek davayı kesinleştirdi. Mahkeme, Zeydan’ın 8 yıl 1 ay 15 gün olan cezasını indirdikten sonra, 3 yıl 9 ay hapis cezası olarak hükmetti.

MAHKEME KARARI

Duruşmada, Zeydan’ın suçlu bulunduğuna dair karar açıklandı. Kararda, Zeydan’ın “terör örgütüne yardım etmek” ve “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından mahkumiyetine yer verildi. Mahkeme heyeti, sanığın terör örgütüne kasıtlı olarak yardım ettiğine ve örgütün propagandasını yaptığını belirterek cezalandırılmasına karar verdi.

SEÇİM SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Abdullah Zeydan, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde DEM Parti’den aday olmuştu. Oyların yüzde 55,48’ini alarak başkan seçilen Zeydan, Van İl Seçim Kurulu tarafından seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbatasını alamadı. Ancak, Yüksek Seçim Kurulu, DEM Parti’nin itirazını kabul edince Zeydan mazbatasını almayı başardı.