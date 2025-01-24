Van Bronckhorst, UEFA’da Maç Analisti Oldu

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Son dönemlerde Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü yapan Giovanni van Bronckhorst’un yeni görevi kesinleşti. Hollandalı teknik adam, 2 aydır boşta bulunuyordu ve UEFA ile bir anlaşma sağladı, imzayı attı.

UEFA’DA YENİ ROL

Artık UEFA’da maç analisti olarak çalışacak olan Bronckhorst, maçları takip edecek ve analizler toplayacak.

Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’taki dönemi 178 gün sürdü. Sezona Galatasaray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa zaferiyle başlamıştı, ancak daha sonra beklenen performansı gösteremedi. Siyah-beyazlı ekip, Hollandalı çalıştırıcının yönetiminde çıktığı 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.