Van’da Çaya Düşen Kız Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Van’ın Bahçesaray ilçesinde, saat 19.30 sularında İslam Mahallesi’nde 16 yaşındaki S.K. isimli bir kız çocuğu, arkadaşıyla gezdiği sırada dengesini kaybederek çaya düştü.

KAYIP ÇOCUĞUN BULUNMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Arkadaşının yaptığı bildirim üzerine acil durum ekipleri, ambulans, polis ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği’nin personeli bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çayın derin ve soğuk suyuna dalarak S.K.’yi aradı. Yaklaşık 1.5 saat süren arama çalışmaları sonucunda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

S.K.’nin cansız bedeni, olay yeri incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.