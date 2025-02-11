Van’da İzin Verilmeyen Yürüyüş Gerilimi

VAN’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Van’da, izinsiz bir yürüyüş düzenlemek isteyen DEM Parti üyelerine polis müdahale etti. Van Valiliği’nin yürüyüşe izin vermemesi ile emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alıyor. Valiliğin kararına sert tepki gösteren DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, polislerle tartışarak, “Gelin açın, bana bak, amir misin nesin, gel açtır şurayı, sen beni burada tutamazsın” ifadelerini kullanıyor.

DİNDAK POLİS KALKANINI AŞMAYA ÇALIŞTI

Müdahale sırasında Dindar, polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalıştı. Olayların ardından 17 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Valiliğin izinsiz yürüyüşe izin vermemesi sonrası, emniyet güçlerinin aldığı güvenlik önlemleri durumun gerginleşmesine neden oldu.

Van Valiliği, yürüyüşe izin verilmediğini duyurdu. Emniyet güçlerinin bölgede geniş güvenlik önlemleri almasının ardından, yürüyüş düzenlemek isteyen DEM Parti üyeleri ve polis arasında tansiyon yükseldi. Milletvekili Dindar, polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalıştı ve olaylar sırasında 17 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. İzinsiz yürüyüş ve sonrasında meydana gelen gerginlik, Van’da geniş bir yankı uyandırıyor.