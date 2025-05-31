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Van’da Kaza! İki Araç Çarpıştı: 4 Ölü

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TRAFAK KAZASI SONUÇLARI AĞIR OLDU

Van’ın Çaldıran ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Kaza, saat 09.30 civarında Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Sıddık Arslan yönetimindeki 04 B 0156 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ahmet Öztürk idaresindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLARDA BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da büyük hasar aldı. Olay yerine çevredekilerin ihbarıyla çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleyi yapmakta olan sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından bölgede trafik kısa bir süre tek şeritten sağlandı. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemeler yaparken, savcılık kazayla ilgili bir soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin gerçekleştirilecek teknik inceleme sonucunda netleşeceğini ifade etti. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

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