Van Gölü’ndeki Su Çekilmesi Kalıntıları Ortaya Çıkardı

ESENKIYI KÖYÜ’NDE TARİHİ İSKELENİN KALINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Esenkıyı köyünde, son yıllarda etkili olan kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle Van Gölü sahilindeki suların çekilmesi ile birlikte asırlık Pargat İskelesi’nin kalıntıları gün yüzüne çıktı. Van Gölü ile kuş cenneti Arin Gölü arasında önemli bir konumda bulunan Esenkıyı köyü, tarih boyunca Van ile deniz ulaşımında kritik bir rol üstlendi. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle köy, zor günler geçiriyor.

PARGAT İSKELESİ’NİN TARİHİ ÖNEMİ

Yüzyıllar boyunca bölge halkı için önemli bir ulaşım noktası olan Pargat İskelesi, Adilcevaz ve çevresindeki köylerden Van’a ve diğer ilçelere ulaşımı sağladı. Ancak teknolojik gelişmeler ve karayolu ulaşımının yaygınlaşması ile iskele işlevini kaybetti. Şimdi ise yaşanan su çekilmesi ile tarihi yapı yeniden gündeme geldi.

KÖY SAKİNLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Esenkıyı köyü sakinlerinden Emrah Koçaklı, köylerinin Van Gölü ve Arin Gölü arasında stratejik bir konumda bulunduğunu ifade ederek, “Köyümüz, bölgenin ulaşımında beşiklik yapmış tarihi bir yerdir. Van’ın Erciş, Ağrı’nın Patnos, Muş’un Malazgirt ilçeleri ve Adilcevaz’a yakın bir noktadadır. Bu iskele sayesinde Van’a ulaşım sağlanıyormuş. Biz o dönemi görmedik ama büyüklerimiz hep böyle anlatırdı. Şimdi sular çekilince iskelenin kalıntıları ortaya çıktı. Bu iskele, bölgemizin tarihi ve kültürel mirasının bir parçası. Sular çekilince ortaya çıkan bu kalıntılar, gelecek nesillere aktarılmalı. Turizme kazandırılırsa, hem bölgemizin tanıtımına katkı sağlar hem de ekonomik anlamda fayda getirir” diye konuştu.