Van, Muş Ve Hakkari’de Yoğun Kar Yağışı

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİ

Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Van, Muş ve Hakkari illerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 55 yerleşim yerine ulaşılamıyor. Van Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle şehir genelinde 11 mahalle ve 23 mezra yolu trafiğe kapandı. Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

MÜŞ KENTİNDE ULAŞIMDA AKSAKLIK

Muş’ta yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda önemli aksaklıklar yaşanıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, son zamanlarda kar yağışının etkili olduğunu ifade ediyor. Ekiplerin sahada gece gündüz çalıştığını belirten Yentür, “Kar, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Merkezde 5, Varto ilçemizde 15 köy yolu kapalı. Ekiplerimiz yolları bir an önce açmak için mücadele ediyor” şeklinde konuşuyor.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesini bağlayan yolda karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Görevlilerden İdris Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle yolun sürekli kapandığını aktarıyor. Yolda mahsur kalanların yardımına da koştuklarını belirten Karakaya, “Fırtınadan dolayı görüş mesafesi bazen 10 metreye kadar düşüyor. Kar kalınlığı yer yer 3-4 metreye ulaştı. Açtığımız yol fırtınadan dolayı tekrar kapanıyor. Zor şartlarda çalışıyoruz. Yolu açık tutmak için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyoruz” diyor.

HAKKARİ’DE YOL KAPANMALARI

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Armutdüzü köyü Aktoprak mezrasının yolu da kar ve tipi nedeniyle kapandı. Karla mücadele ekipleri, bu yolun açılması için var gücüyle çalışıyor.