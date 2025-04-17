“Vatan, Her İtibarın Üstündedir”

DİNİ LİDERDEN DEĞERLENDİRME

Süveyda’daki önemli dini liderlerden Hammud el-Hinnavi, İsrail’in Dürzi toplumu üzerinde ayrılıkçı kışkırtmalarda bulunduğunu belirterek, Suriye iç savaşının getirdiği zorluklara rağmen toplumsal barış ve diyaloğun öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Hinnavi, “Toplumsal barışı benimsiyoruz” diyerek, bu amacın yanı sıra herhangi bir çatışmayı önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Süveyda’da, geçmişte Alevi toplumunun yaşadığı, birçok sivil ile güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği olayların yaşanmasının söz konusu olamayacağını ifade etti.

DAİMİ BAĞLARIMIZ VAR

Hinnavi, Dürzilerin vatanseverliklerini ve tarihsel bağlarını vurguladı, “Dürziler vatanperverdir, pusulamız Şam’dır” dedi. Suriye’deki çeşitli olaylarda Dürzi toplumu hakkında haksız suçlamalar yapıldığını söyleyen Hinnavi, “Biz bölücülük istemiyoruz, biz vatanperveriz” şeklinde konuştu. Sınırlara dair yapılan dış müdahalelerin Süveyda halkını etkilemeyeceğini belirtti ve “Herhangi bir ayrılıkçılık istencine yer yoktur” dedi.

DİYALOG VE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME

Hinnavi, mevcut hükümetle diyalog kanallarını açık tutma çabasını ifade ederek, “Vatan, her itibardan üstündür. Rejimler gelir geçer ama vatan always kalıcıdır” dedi. Ayrıca, vali Mustafa Bekkur ile güçlü ilişkilerinin olduğunu ve bu iş birliğinin Süveyda için önemli olduğunu belirtti. Süveyda’nın dini liderleri arasında farklılıklar olabileceğini kabul eden Hinnavi, bu durumun sağlıklı bir iletişimin parçası olduğunu açıkladı.

CUMHURBAŞKANA DESTEK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı’nın bir Suriyeli olduğuna dikkat çeken Hinnavi, “Ona bir fırsat tanımalıyız” diyerek, Suriyelilerin kendilerine düşen sorumlulukların farkında olması gerektiğini vurguladı. Sağlık problemleri nedeniyle özellikle Şam’a giderken zorluk yaşadığını belirten Hinnavi, şehirle olan kişisel bağlarını dile getirdi.

Hinnavi, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, insan öldürmenin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Dürzi toplumu içinde Filistin’e yönelik geçmişten gelen bağlantılara dikkat çekerken, “Kardeşliği canlandırmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

İSRAİL’İN AYRILIKÇI TAVRI

İsrail’in Suriye’deki Dürzi nüfusunu yanına çekmek için uyguladığı stratejileri de ele alan Hinnavi, bu tür kışkırtmalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. İsrail yönetimi, Suriye’nin Dürzilere zarar vermek istediğini savunarak Dürzi topluluklarıyla ilişkileri artırmayı planlıyor. Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat ise Suriye’deki Dürzilere, dış sızmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.