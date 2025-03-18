Vatikan’dan Papa’nın Sağlık Açıklaması

VATİKAN’DAN PAPA FRANCIS’İN SAĞLIK DURUMU GÜNCELLEMESİ

Vatikan Basın Ofisi, 14 Şubat’tan bu yana tedavi gören Papa Francis’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Son yapılan tıbbi güncellemede, Papa Francis’in yüksek akışlı oksijen tedavisini daha az sık kullandığı ve zaman zaman tamamen oksijen desteğine ihtiyaç duymadığı belirtildi.

PAPA FRANCIS’İN ELİNDEN KAYNAKLI ŞİŞLİK İYİLEŞİYOR

Dün yayımlanan fotoğraflarında dikkat çeken Papa’nın elindeki şişliğin hareket kısıtlılığından kaynaklandığı ancak bugüne gelindiğinde bu durumun iyileşme gösterdiği ifade edildi. Gününü dua ederek, dinlenerek ve bazı çalışmalar yaparak geçiren Papa Francis’in sağlık durumu hakkında bir sonraki resmi tıbbi açıklamanın çarşamba günü yapılacağı açıklandı.