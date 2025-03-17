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Vatikan’dan Papa’nın Sağlık Açıklaması

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PAPA FRANCIS’İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON GÜNCELLEME

Vatikan Basın Ofisi, 14 Şubat’tan beri tedavi edilen Papa Francis’in sağlık durumu hakkında güncel bir bilgilendirme notu paylaştı. Yapılan son tıbbi güncellemeye göre, Papa Francis yüksek akışlı oksijen tedavisini daha az sıklıkta kullanıyor ve zaman zaman tamamen oksijen desteğine ihtiyaç duymuyor.

Ayrıca, Papa’nın dün yayımlanan fotoğrafındaki elindeki şişliğin hareket kısıtlılığından kaynaklandığı belirtildi. Ancak bugün itibarıyla bu durumun iyileşme gösterdiği ifade edildi. Gününü dua ederek, dinlenerek ve bazı çalışmalar yaparak geçiren Papa Francis’in sağlık durumu hakkında bir sonraki resmi tıbbi açıklamanın çarşamba günü yapılacağı duyuruldu.

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