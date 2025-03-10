Vatikan: Papa Tedaviye Olumlu Yanıt Veriyor

PAPA’NIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Vatikan, geçen ay yaşanan şiddetli bronşit nedeniyle 25 gündür Roma’deki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa’nın güncel sağlık raporunu duyurdu. Açıklamada, Papa’nın sağlık durumunun “stabil” olduğu belirtiliyor. Ayrıca son günlerde gözlemlenen iyileşme durumunun devam ettiği, bunun kan testleri, klinik bulgular ve ilaç tedavisine iyi yanıt vermesiyle doğrulandığı ifade edildi.

İLAÇ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, Papa’nın durumu hakkında “Klinik tablonun karmaşıklığı ve hastaneye yatış esnasında var olan ciddi enfeksiyon göz önünde bulundurulduğunda, ilaç tedavisinin birkaç gün daha hastane ortamında devam etmesi gerekecek.” ifadesi yer aldı. Papa’nın bu süreçte günlerini dua ederek ve dinlenerek geçirdiği bildirildi.

HASTANEYE KALDIRILIŞ TARİHİ

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat tarihlerindeki halka açık etkinliklerde bronşit nedeni ile nefes almakta zorlandığını belirtmiş, bu nedenle konuşma yapamamıştı. 14 Şubat’ta hastaneye kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti. 18 Şubat’ta çift taraflı zatürre geliştirdiği ve klinik durumunun karmaşık olduğu kaydedilmişti.

SON DURUM GÜNCELLEMELERİ

22 Şubat’ta Papa’nın astım krizi geçirdiği, 26 ve 27 tarihleri arasında iyileşme yaşandığı bilgisi verilmişti. 28 Şubat’ta bronkospazm krizi geçiren Papa’ya bronkoaspirasyon yapılmış ve mekanik ventilasyon başlatılmıştı. 1-2 Mart tarihlerinde durumu stabil kalmıştı. Ancak, 3 Mart’ta iki kez akut solunum yetmezliği yaşayan Papa, invaziv olmayan mekanik ventilasyona dönmüştü. 4 Mart’tan itibaren durumu stabil seyrederken, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başladı.