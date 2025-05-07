Ve BYD Bu Modelinin Fiyatını Düşürdü

OTOMOBİL PİYASASINDAKİ YENİ DÖNEM

BYD, otomobil piyasasına oldukça iddialı bir giriş yapıyor. Ülkede sağlanan ciddi teşvikler sayesinde markanın fiyatları düşüyor ve uzun bir süre boyunca önemli zamlar olmadan fiyat listeleri stabil kalıyor. Bu durum, tüketiciler açısından avantaj sağlıyor. Rakipleri sürekli zam yaparken, BYD’nin teşvikler sayesinde fiyatlarını sabit tutabilmesi dikkat çekiyor. Özellikle markanın BYD Dolphin modeli, Clio’dan bile daha uygun fiyatlarla sunuluyor.

BYD DOLPHİN’İN ÖZELLİKLERİ

Peki, BYD Dolphin modeli bizlere hangi özellikleri sunuyor? Fütüristik bir tasarıma sahip olan bu araç, 427 km karma menzil verisi ile dikkat çekiyor. Ayrıca, yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar olan şarj süresi sadece 26 dakika sürüyor. Bu özellikler, BYD Dolphin’i cazip bir seçenek haline getiriyor.