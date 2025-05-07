Ve byd Fiyatlarını Düşürdü

YETKİNLİKLERİ VE HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ

Otomobil pazarına güçlü bir adım atan BYD, ülkemizde önemli teşvikler elde etti. Bu durum, markanın fiyatlarını düşürmesine yol açtı ve uzun bir süredir fiyat listelerinin zam almadan yönlendirilmesini sağladı. BYD’nin rakipleri sürekli fiyat artışları yaparken, markanın teşvikler sayesinde ek zam gereksinimi duymaması da tüketiciler açısından avantaj oluşturuyor. Bu bağlamda, şirket teşvikler sayesinde Clio’dan bile daha uygun fiyatlarla BYD Dolphin modelini piyasada sunmaya devam ediyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI

BYD Dolphin modeli, fütüristik bir tasarıma sahip. Araç, 427 km karma menzil verisi sunuyor ve yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar sadece 26 dakikada şarj olabiliyor. Bu özellikleriyle dikkat çeken BYD Dolphin, hem tasarımı hem de teknik kapasitesi ile otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor.