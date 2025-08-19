Veliler Dikkat… Okul Servisleri İçin Değişiklik

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde bazı önemli değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelerle birlikte, yönetmeliğin temelini oluşturan kanun ve kararnamelere eklemeler gerçekleştirildi.

Okul Kavramı Genişletildi

Yapılan değişiklikle okul tanımı genişletilerek, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri de kapsama dâhil edildi. Ayrıca, öğrenci tanımına da yeni düzenlemeler eklendi; artık okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki resmî ve özel kurumlar da bu tanıma dahil ediliyor.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Yönetmelikteki önemli değişikliklerden biri, okul servis araçlarına kamera zorunluluğu getirilmesi oldu. Araçlarda, tüm koltukları görebilecek şekilde yerleştirilmiş, teknik şartlara uygun iç ve dış kameralar ile kayıt cihazları bulundurulacak.

Fiyat Düzenlemelerinde Karmaşa Giderildi

Fiyat tarifeleri üzerinde de önemli düzenlemeler yapıldı. Büyükşehirlerde 5216 sayılı Kanun, diğer illerde ise 5393 sayılı Kanun hükümleri esas alınacak. Bunun yanında, ortak taşıma hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilerin en az üçte bir oranında araçlarını kendi adlarına tescil ettirmeleri zorunlu hale getirildi.

Sürücüler İçin Kolaylık Sağlandı

Servis şoförlerinin sürücü belgelerine dair düzenlemelerde de bazı kolaylıklar getirildi. Bununla birlikte, D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise en fazla 3 yılı gerekli süre olarak sayılacak. Bu yeni düzenlemeler, bugün itibarıyla yürürlüğe girmiştir.