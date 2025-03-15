Velilere Devamsızlık Cezası Uygulaması Başladı

ŞANLIURFA’DA DEVAMSIZLIK CEZALARI BAŞLIYOR

Şanlıurfa Valiliği, okuluna devam etmeyen öğrencilerin velilerine idari para cezası uygulamaya başladığını duyurdu. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na dayanarak gerçekleştirilen düzenlemede, her devamsızlık günü için velilere 257 TL ceza kesileceği belirtildi. Ek olarak, devamsızlık nedeniyle uygulanacak cezai işlemler kapsamında çocuğunu okula göndermeyen aileler için 11 bin 977 TL’ye kadar ek ceza talep edilebiliyor.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Ancak mevsimlik tarım işçiliği yapan aileler için özel bir düzenleme devreye girdi. Bu ailelerin çocukları, gittikleri illerdeki okullara kaydettirilip okula devam ettikleri sürece ceza almaktan muaf tutuluyor. Şanlıurfa Valiliği, okul idarelerinin devamsızlıkları yakından takip edeceğini ve 5. devamsızlık gününde veliye mesaj, 10. devamsızlık gününde resmi mektup göndereceklerini ifade etti. Tüm bu uyarılara rağmen okuluna gitmeyen öğrencilerin velilerine, idari yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.