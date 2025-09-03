Venezuela’dan ABD’ye Sert Tepki: “Trump’ı Kana Bulamak İstiyorlar.”

MADURO’DAN ABD’YE SERT TEPKİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin “uyuşturucu kartelleriyle mücadele” bahanesiyle Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkent Karakas’ta üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Maduro, ABD’nin ülkesine yönelik olası askeri müdahalesine vurgu yaptı. “Trump’ın ellerini kana bulamak istiyorlar,” diyen Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesine hitaben “Burası Trump ailesine sesleniyorum, Trump’ın ellerini kanla lekelemek istiyorlar. Beyaz Saray’ı kim yönetiyor derseniz, (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yönetiyor, Miami mafyası yönetiyor,” şeklinde konuştu.

VENEZUELA’NIN ZENGİNLİĞİ HALKA AİTTİR

Maduro, ABD’nin asıl amacının farkında olduklarını belirtti. “Gerçekte neden geldiklerini biliyorsunuz. Venezuela’nın petrolünü bedavaya ele geçirmek, ülkenin başlıca gaz rezervlerini kontrol altına almak istiyorlar. Ama buradan, başkent Karakas’ın sokaklarından, okuduğum üniversiteden size (ABD) sesleniyorum: Venezuela’da barış, egemenlik, özgürlük ve bağımsızlık olacak,” dedi. Ülkesinin zenginliklerinin halka ait olduğunu vurgulayarak, “O petrol rezervleri Maduro’ya ait değildir, aynı şekilde Gringolara (ABD) da ait değildir. O petrol çocukların, gençlerin ve tüm Venezuela halkınındır,” ifadelerini kullandı.

GERGİNLİĞİN ARKA PLANI

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim daha da tırmanıyor. ABD Başkanı Trump, önceden imzaladığı kararnamede Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele amacıyla ordunun daha fazla ve etkili kullanımını talep etmişti. Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğu öne sürülen “Cartel de los Soles”in liderliğiyle suçlandığını aktaralım. ABD Hazine Bakanlığı, “Cartel de los Soles”i 25 Temmuz’da Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımlamıştı. ABD yönetimi, Maduro’nun yakalanmasına dair bilgi sağlanması karşılığında önceki ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkardığını duyurdu.

VENEZUELA GÜVENLİĞİNİ SAVUNACAK

Maduro, 18 Ağustos’ta ABD’nin olası müdahalesine karşı yaptığı açıklamada, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika’nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır,” demişti. Trump’ın talimatıyla 28 Ağustos’ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bilgisi verilmişti.