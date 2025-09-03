“Venezuela’dan Ayrılan Uyuşturucu Gemisini Vurduk”

TRUMP’IN BASIN TOPLANTISI VE UYUŞTURUCU MÜCADELESİ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Uzay Komutanlığı ile ilgili bir duyuru yaptı. Toplantıda, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Venezuela açıklarında ABD ordusunun bir gemiye yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili bir soruyu cevaplayan Trump, “Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela’dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik” dedi. Trump, bu saldırı hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçınarak, bölgeden gelen uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğinin sinyalini verdi.

ABD-DÜZENLEMELERİ VE MADURO’NUN TUTUKLANMASI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından, “Başkan’ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela’dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen bir uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler’de ölümcül bir saldırı düzenledi” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Daha önce imzaladığı bir kararnamede, Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleri ile etkili mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla kullanılmasını istemişti. Ayrıca, 8 Ağustos’ta ABD hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması için sağlanacak bilgi için ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükselttiğini açıkladı.

VENZUELA VE AMERİKA ARASINDAKİ GERGİNLİK

Maduro, ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğu öne sürülerek, 10 yılı aşkın süredir “Cartel de los Soles” adı verilen yapının lideri olduğu iddia ediliyor. ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz’da “Cartel de los Soles”i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımladı. Trump’ın talimatıyla Karayipler bölgesine bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz grubu gönderildiği bildirildi. Maduro, 18 Ağustos’ta yapmış olduğu açıklamada, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika’nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır” diyerek durumu değerlendirdi.