Venezuela: Trump’ın Video’su Yapay Zeka Olabilir

DİPLOMATİK GERİLİM YENİDEN ALEVLENİYOR

Venezuela ile ABD arasında devam eden diplomatik gerginlik, bu sefer bir video ile alevlendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı ve Venezuela açıklarında uyuşturucu yüklü bir gemiye yapılan saldırıyı gösterdiği iddia edilen video, Venezuela tarafından “gerçek dışı” olarak değerlendirilmiş durumda. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’nın sözcüsü olan Nanez, videonun yapay zeka tarafından oluşturulabileceğine dikkat çekerek, “Görünüşe göre (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio, başkanına yalan söylemeye devam ediyor. Onu çıkmaz bir sokağa sürükledikten sonra şimdi de ‘kanıt’ olarak bir yapay zeka videosu sunuyor. Peki Gemini bu video hakkında ne diyor? Paylaşılan görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olması çok muhtemel.” demiştir.

YAPAY ZEKANIN ETKİLERİ

Nanez, kullanılan araçların kesin olarak doğrulanamayacağını ancak videodaki birçok unsurun yapay zeka ile üretildiğini gösterdiğini belirtmiştir. “Videoda saldırıya uğrayan bir gemi patlıyor, fakat bu patlama gerçekçi bir sahneden çok basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film benzeri bir animasyon gibi görünüyor. Görüntüde hareket bozuklukları ve gerçekçi ayrıntı eksikliği var. Bu durum yapay zeka ile üretilmiş videolarda sıkça görülüyor. Özellikle su, fazla stilize edilmiş ve doğal olmayan bir şekilde görünüyor.” ifadesini kullanmıştır. Ayrıca Rubio’nun sosyal medya paylaşımına tepki gösteren Nanez, “Yeter artık Marco Rubio, savaşı körüklemeyi ve Başkan Donald Trump’ın ellerini kana bulamaya çalışmayı bırak. Venezuela bir tehdit değildir.” demiştir.

SALDIRI HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Trump, Venezuela’dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir gemiye düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldüğünü açıklamıştır. Sosyal medya hesabı üzerinden Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarındaki gemiye gerçekleştirdiği saldırıya dair detayları paylaşmıştır. Saldırının, Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine karşı yapıldığını vurgulayan Trump, ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini kaydetmiştir. Beyaz Saray’da Uzay Komutanlığı ile ilgili bir basın toplantısı sırasında saldırıya dair gelen bir soruya yanıt veren Trump, “Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela’dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik.” şeklinde konuşmuştur. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise, “Başkan’ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela’dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler’de ölümcül saldırı düzenledi.” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştur.