Veres Rivne, Shakhtar’ı İki Golle Geçti

Ukrayna Premier Lig’DE RAKİBİNE GÖZDAĞI VERDİ

Ukrayna Premier Lig’in 3. hafta karşılaşmasında Veres Rivne, Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Avanhard Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadelede, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, rakibini 2-0’lık sonuçla mağlup etti.

GALEBİYETİ GETİREN GOLLER

Shakhtar Donetsk’in galibiyetini sağlayan goller, 45+1 dakikada Yukhym Konoplia tarafından ve 62. dakikada Vinicius Tobias tarafından kaydedildi. Bu galibiyetle birlikte Shakhtar’ın puanı 7’ye yükseldi. Veres Rivne ise halen 0 puanda kaldı.

GÖZLER SIRA DAKİ MAÇLARDA

Ukrayna Premier Lig’in bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, Oleksandria’yı evinde ağırlayacak. Öte yandan Veres Rivne, LNZ Cherkasy deplasmanına gidecek. Ayrıca, Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk ayağında 21 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre temsilcisi Servette ile mücadele edecek.