Vergi Kaçakçılığı Operasyonu: 35 Milyonluk Fiş Ele Geçirildi

KAÇAKÇILIK OPERASYONU DETAYLARI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekipleri, sahte fiş düzenleyerek ticari araçlara akaryakıt alımı yapılmış gibi gösteren bir soruşturma yürütüyor. Bu sahte akaryakıt fişleri, Hazine ve Maliye Bakanlığına gider olarak gösterilip, bu yöntemle ödenmesi gereken vergilerin kaybına yol açtığı tespit ediliyor. Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen operasyon, İstanbul, Ordu ve Amasya gibi şehirlerde eş zamanlı yapıldı ve 12 şüpheli yakalandı.

ELDE EDİLEN SAHTE FİŞLERİN DEĞERİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, toplamda 35 milyon lira değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11’i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, A.A. (56) ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılar arasında H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38) yer alıyor.

ADLİ SÜRECİN DEVAMI

Bu kişilere “Vergi Usul Kanununa muhalefet”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklama kararı verildi. Diğer şüpheliler U.F.Ü. (42) ve V.T. (50) ise adli kontrol şartıyla ev hapsine alındı. Bu operasyon, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.