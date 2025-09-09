Vergi Sistemi Değişti, Yüz Binlerce Kişiyi Etkileyecek

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN YENİ DÜZENLEMESİ

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar doğrultusunda, büyükşehirlerde ilçe nüfusu 30 bini geçmeyenler hariç olmak üzere bazı vergi mükellefleri basit usulden gerçek usule geçiş yapacak. Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyona yakın vergi mükellefi, bunlardan neredeyse 1 milyonu basit usul vergi yöntemi ile ödeme yapıyordu. Yapılan düzenlemeyle mükelleflerin vergilendirme yöntemleri yeniden belirleniyor. Bu kapsamda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51’inci maddesi uyarınca, büyükşehir belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçelerdeki mükellefler artık basit usulde değil, gerçek usulde vergilendirilecek.

KİMLER ETKİLENECEK?

Taksiciler, minibüsçüler, tamirciler, lokantacılar, kuyumcular gibi çok sayıda esnaf, düzenleme ile daha yüksek vergi yükü ile karşı karşıya kalacak. Basit usul ile gerçek usul arasındaki farklar dikkat çekiyor.

BASİT USUL NEDİR?

Basit usul, yalnızca ticari kazanç üzerinden vergi alınan bir yöntemdir. Ek yükümlülükler arasında KDV, stopaj ya da geçici vergi bulunmaz. Ayrıca, defter tutulmaz ve gelir vergisi beyannamesi verilmez. Basit usulün avantajları arasında kazançların gelir vergisinden istisna tutulması, yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verme zorunluluğunun olmaması, defter tutma zorunluluğunun bulunmaması, vergi tevkifatı yapılamaması, geçici Vergi Beyannamesi vermeme ve satışların KDV’den istisna olması sayılabilir. Bu mükellefler ayrıca vergi levhası almak zorunda değildir.

GERÇEK USUL NEDİR?

Gerçek usulde ise mükellefler KDV, gelir vergisi, stopaj ve geçici vergi ödemesi yapar. Burada defter tutma zorunluluğu vardır. Gider faturalarının vergiden düşülmesi sağlandığı için doğru planlama ile vergi yükü azaltılabiliyor. Gerçek usul mükellefleri, adil bir sistemde vergi ödedikleri için detaylı kayıt tutarak vergi planlamasını daha kolay bir şekilde yapabiliyor. Haklı olarak elde edilen giderler vergi matrahından düşüldüğü için vergi yükünün azalması mümkün oluyor, ancak bunun için gider faturası gösterilmesi gerekiyor. Gerçek usulde, mali durum daha şeffaf bir biçimde görülebildiği için bankalardan kredi alma gibi finansman desteklerinde öncelik sağlanabiliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Detaylı defter tutma, raporlama sürelerini uzatabiliyor ve özellikle yüksek satış hacmine sahip işletmeler için muhasebe uzmanlarına ihtiyaç doğurabilir. Bu durum, muhasebe giderlerinde artışa neden olabiliyor.

UYGULAMA TARİHİ

Yeni düzenleme 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.