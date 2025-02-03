victor-nelsson-un-yeni-adresi-roma-oldu

TRANSFER GELİŞMELERİ
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanan maçta Gaziantep FK’yi 1-0’lık skorla yenen Galatasaray’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı – kırmızılı ekip, savunma oyuncusu Victor Nelsson’un İtalya’ya transfer sürecini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmişti.
NELSSON’UN YENİ TAKIMI
Danimarkalı futbolcunun yeni takımı da kesinlik kazandı. Serie A’nın köklü kulüplerinden Roma, Victor Nelsson’u kadrosuna aldığını resmen duyurdu. Galatasaray da bu transferin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.