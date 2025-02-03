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Spor

Victor Nelsson’un Yeni Adresi Roma Oldu

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TRANSFER GELİŞMELERİ

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanan maçta Gaziantep FK’yi 1-0’lık skorla yenen Galatasaray’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı – kırmızılı ekip, savunma oyuncusu Victor Nelsson’un İtalya’ya transfer sürecini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmişti.

NELSSON’UN YENİ TAKIMI

Danimarkalı futbolcunun yeni takımı da kesinlik kazandı. Serie A’nın köklü kulüplerinden Roma, Victor Nelsson’u kadrosuna aldığını resmen duyurdu. Galatasaray da bu transferin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

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