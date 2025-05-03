“Victor Osimhen’le Galatasaray Fark Attı”

GALATASARAY’IN GÖL DOPİNGİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Net Global Sivasspor ile karşılaştı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, kümede kalma savaşı veren Sivasspor karşısında etkileyici bir performans sergileyerek gol yağmuruna gitti. Victor Osimhen’in iki golle öne çıktığı karşılaşmada Galatasaray, 4-1’lik bir skorla galip gelerek puanını 83’e yükseltti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ile olan puan farkını, maç fazlasıyla 8’e çıkardı. Maçta goller Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’den (2) geldi.

MAÇA HIZLI GİRİŞ

Rams Park’ta saat 19:00’da başlayan maçın hakemliğini Ozan Ergün üstlendi. VAR’da ise Pawel Malec görev yaptı. Galatasaray, müsabakaya hızlı bir başlangıç yaparak 9. dakikada öne geçti. Eren Elmalı’nın çizgiden gelen sert ortasında Victor Osimhen’in vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural’dan döndü ve dönen topu Lucas Torreira ağlarla buluşturdu: 1-0. Osimhen, 2-0’lık skoru tayin eden golü de attı; Yunus Akgün’ün şık pasında Eren Elmalı’nın ceza sahasına ortaladığı topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi.

İLK YARIDAKİ DOĞRU HAMLELER

22. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası dışından sert bir şutla skoru 3-0’a çıkarmasıyla üstünlük daha da pekişti. Ardından Roland Sallai’nin serbest vuruşunda top savunmadan sekerek Victor Osimhen’in önüne düştü, Osimhen de topu düzelterek ayak içiyle kaleye göndermeyi başardı: 4-0. Sivasspor, 33. dakikada Rey Manaj’ın ceza sahası içinden sert şutuyla farkı üçe indirdi ve devre arasına bu skorla gidildi: 4-1.