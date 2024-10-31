“Victor Osimhen Yeniden Doğdu, Tarih Yazdı”

OSIMHEN’İN YENİDEN DOĞUŞU

Napoli ile yaşadığı kriz sonrası, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Victor Osimhen, Galatasaray ile anlaşarak kariyerinde önemli bir adım attı. Al Ahli’ye transfer olamaması ve yönetimle yaşadığı gerginlik nedeniyle kadro dışı kalan Osimhen, Napoli ile hazırlık kampı yapmadan İstanbul’a geldi. 14 Eylül’de ilk maçına çıkan Osimhen, o tarihten itibaren gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

BAŞARILI BAŞLANGIÇ

Osimhen, Galatasaray kariyerine Rize’ye yaptığı asistle başladı. Ardından, Fenerbahçe derbisinde gol pası vererek formunu sürdürdü. Cimbom’daki ilk gollerini Kasımpaşa maçında duble yaparak attı. Ayrıca, Antalya ve Beşiktaş derbisinde de gol atmayı başardı. Üst üste 3 maçta gol atan Osimhen, G.Saray formasıyla 2014-15 sezonundan bu yana ilk 5 lig maçında gol katkısı sağlayan ilk oyuncu oldu. Totalde 4 gol ve 2 asist ile Gomis’ten sonra en iyi başlangıcı yaparak dikkat çekiyor.