Vietnam’da Tokat Olayı: Brigitte Macron!

MACRON’UN VIETNAM ZİYARETİ SIRASINDAKİ BEKLENMEDİK OLAY

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile birlikte resmi bir ziyaret için Vietnam’a gitti. Havaalanına inişi sırasında oluşan beklenmedik anlar, global anlamda ilgi uyandırdı. Uçaktan iniş esnasında kameralar, Brigitte Macron’un eşine tokat attığı anı yakaladı. Bu olay, uçak kapısında gazetecilerin ve bürokratların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti. Brigitte Macron’un eşiyle yaşadığı bu anın ardından, Emmanuel Macron kendisini bekleyen heyete selam vermek için gülümsemeye çalıştı. Ancak, Brigitte Macron’un koluna girmemesi dikkat çekti.

BRIGITTE MACRON’UN YAŞ FARKI VE İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

İkilinin, iniş sırasında yan yana yürüdüğü fakat Brigitte Macron’un eşinin koluna girmemesi, sosyal medyada hızla yayılarak hem Fransa’da hem de dünyada gündem maddesi haline geldi. Birçok kişi, aralarındaki büyük yaş farkı sebebiyle Brigitte ve Emmanuel Macron’un ilişkisini sorguladı. Brigitte Macron, aralarındaki 25 yaş farkı ile ilgili önceki dönemlerde yaptığı açıklamalarda, “İlişkinin başında sürekli kaygılıydım. Kafam allak bullaktı. Beni kendi yaşında birisiyle birlikte olarak terk etmesinden korkuyordum” demişti. Brigitte Macron’un şu anda 72 yaşında olması, çiftin ilişkisi üzerine çeşitli tartışmalara zemin hazırlıyor.