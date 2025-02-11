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Vince Neil’in Jeti Uçakla Çarpıştı

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UÇAK KAZALARI SERİSİNE YENİ BİR OLAY EKLENDİ

ABD’de son günlerde art arda meydana gelen uçak kazalarına bir yenisi daha katıldı. Bu sefer, Rock müziğin ikonlarından Motley Crue’nun solisti Vince Neil’e ait özel jet, Arizona’daki Scottsdale Havaalanı’nda başka bir uçakla çarpıştı. Kazanın, özel jetin iniş takımlarındaki bir arızadan kaynaklandığı ifade ediliyor.

KAZA SEBEBİ ARIZA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bugün duyurulan olay, yolcu ve hava trafiği güvenliği konusunda endişeleri artırıyor. Yetkililer, kazanın sebeplerini araştırmaya başladı ve daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor. Trajik durum, hava yolu güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

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