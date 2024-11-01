VİOP’ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

BİST 30 ENDEKS KONTRETLERİNDE YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 10.326,50 puandan başladı. Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 10.326,50 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün, satış ağırlıklı bir seyrin gözlemlendiği aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2 azalışla 10.304,25 puandan kapatmıştı. Akşam seansında da düşüş devam ederek 10.298,50 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, 5 Kasım’da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerine yönelik siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün etkisiyle negatif bir seyir gözlemleniyor. Bugün ABD’de açıklanacak istihdam raporundaki verilere dikkat edilirken, yurt içinde ise uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un (S&P), piyasaların kapanmasının ardından açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu, yatırımcılar için önemli bir konu haline geldi.

TEKNİK ANALİZ BEKLENTİLERİ

Analistler, yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile birlikte, yurt dışında ABD’de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra İngiltere ve ABD’de imalat sanayi PMI verilerinin de takip edileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan, endeks kontratında 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Foreks