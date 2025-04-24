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Virajı alamayan otomobil, şarampole devrildi

viraji-alamayan-otomobil-sarampole-devrildi

KAZANIN DETAYLARI

Kastamonu’da Kastamonu-İhsangazi karayolunda gerçekleşen olayda, V.A. yönetimindeki Hyundai marka otomobil, virajı alamaması sonucunda şarampole devrildi.

KAZADA YARALANANLAR

Kaza sonucunda sürücü V.A. ile araçta bulunan D.A. ve F.A. yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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