“Viral ‘Komedyen’ Eseri Yeniden Satışta”

BEŞ YIL SONRA TEKRAR SATIŞTA

Beş yıl önce ‘duvara bantlanmış bir muz’ eseri 120 bin dolara satıldıktan sonra, sanat eserinin yeniden satışa sunulacağı belirtildi. Sanatçı Maurizio Cattelan’ın ‘Komedyen’ adını verdiği bu viral eser, ünlü müzayede evi Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkarılacak. Eserin değeri ise 1 milyon ila 1.5 milyon dolar arasında olabiliyor. Açık artırmada eserin sahibi olacak kişiye bir rulo bant, bir muz, özgünlük sertifikası ve eserin kurulumu için resmi talimatlar verilecek.

VİRAL SANAT ESERİ SIRALARI KALABALIKLAŞTIRDI

2019 yılında Art Basel Miami Beach fuarında sergilenen ‘Komedyen’ eseri, altı haneli fiyatı ile dünya çapında manşetlere taşınarak viral hale gelmişti. Orijinal eser, Miami’deki bir marketten alınan bir muz kullanılarak oluşturulmuştu; ancak galeri, sanatçının talimatları doğrultusunda muzun değiştirilebileceğini ifade etmişti.

Viral muz, kısa bir süre içinde kalabalıklar oluşturarak fuar katılımcılarının ‘Komedyen’i görmek için sıraya girmesine yol açtı. Bu sırada, performans sanatçısı David Datuna’nın herkesin gözü önünde muzu soyup yemesi durumu daha da büyüttü. Güvenlik nedeniyle fuardan kaldırılan muz, sonrasında iki özel koleksiyoncu tarafından 120 bin dolara satın alınmıştı. Sanat eseri, Seul’deki Leum Sanat Müzesi’nde yeniden sergilendi ancak o dönemde de bir üniversite öğrencisi, ‘aç olduğunu’ belirterek muzu koparıp yemişti. Müze, yenen muzun yerine taze bir muz koymuştu.