Viranşehir’de Gerginlik Yaşanıyor!

VİRANŞEHİR’DE KANLI SALDIRI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından evinde silahla vurulan Yusuf Öden, önce Viranşehir Devlet Hastanesi’ne, ardından da Şanlıurfa’daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu kritik olan Öden, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitiriyor.

MAHALLEDE GERGİNLİK

Yusuf Öden’in ölüm haberinin ardından mahallede tansiyon yükseldi. Öden’in yakınları, saldırı ile bağlantılı olduğu iddia edilen bazı kişilerin evlerine yönelerek saldırı girişiminde bulundu. Bazı evleri ateşe vermeye çalışan gruba jandarma ekipleri müdahale ediyor. Mahallede meydana gelen yangınlar ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülüyor.

ÖNLEMLER ARTTI

Güvenlik güçleri, olayların daha da büyümemesi için Elgün Mahallesi’nde kapsamlı önlemler alıyor. Mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.