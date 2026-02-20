Viranşehir’deki Köprü Çökmesi Sonrası Onarım Başladı

Viranşehir Mahallesi’ndeki köprü çöktü

Cengiz Topel Caddesi’nde yer alan Mezitli Deresi’nin üstündeki köprünün bir kısmı akşam saatlerinde çökmenin etkisiyle zarar gördü. Olayın ardından hemen bölgeye yönlendirilen ekipler, çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Büyükşehir Belediyesi de duruma müdahale ederek, köprüde onarım çalışmaları başlattı.

ARAÇ GEÇİŞİNE KAPALI YOL

Onarım çalışmaları sırasında iş makinelerinin desteğiyle köprü ve yollar üzerinde güçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Çökme nedeniyle trafiğe kapatılan yolda araç geçişine izin verilmiyor. Oluşan oyuk yüzünden, bu yolun güvenli hale gelmesi için çalışmalar tamamlandığında erişime açılması planlanıyor.