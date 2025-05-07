Virüslü Patatesler Türkiye’ye Geri Gönderildi

MERSİN LİMANINA TOPLAMDA 2 BİN TONDAN FAZLA PATATES GELDİ

Mersin limanına son iki ay içerisinde Akdeniz üzerinden büyük miktarda tohumluk patates ulaştı. Gelen patatesler, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı inspektörler tarafından dikkatle kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucunda, İskoçya kökenli 850 ton tohumluk ve Hollanda kökenli 4 ayrı sevkiyatta toplam 585 ton 400 kilogram tohumluk, toplam 1.152 ton 150 kilogram Almanya menşeli patateste “Potato leafroll polerovirus” (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ile “Tobacco rattle tobravirus” (Tütün çıngırak virüsü) varlığı belirlendi. Tespit edilen miktardaki tohumluk patates, geldiği ülkelere geri gönderildi.

TÜRKİYE’DE PATATES ÜRETİMİ ARTIYOR

Türkiye, iklim koşullarına göre hemen hemen tüm dünya ülkeleri tarafından üretilip tüketilen patates üretiminde 15’inci sıradadır. Son 5 yılda ülkemizde patates üretimi bir milyon ton artarak, yıllık hasadın 6 milyon ton civarına yaklaştığı öğrenildi. En yüksek patates üretimi ise 750 bin tondan fazla ürün ile Niğde’de ve ardından Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana’da gerçekleştiriliyor. Türkiye’ye gelen patateslerin genellikle tohumluk olarak ithal edildiği ve bu miktarın toplam üretimin yanında sadece yüzde 1 civarında olduğu belirtiliyor.