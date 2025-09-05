Viterbo’daki Festivalde Güvenlik Alarmı

OLASI SALDIRI ENGELLENDİ

Viterbo’da düzenlenen Santa Rosa Festivali’nde güvenlik güçleri, potansiyel bir saldırıyı önlemeyi başardı. İtalyan Özel Harekat Birimi (DIGOS), iki Türk vatandaşını makineli tüfek ve çeşitli silahlarla yakaladı. İtalyan medyası, bu şüphelilerin detaylı bir plan hazırlayarak saldırıya hazırlandığını bildirdi. Festivale, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani’nin yanı sıra İsrail büyükelçisi de katılanlar arasında yer aldı. Ayrıca Bakan Alessandro Giuli, Forza Italia Senatörü Maurizio Gasparri ve Roma’daki iş programı nedeniyle orada bulunan Başbakan Meloni’nin kardeşi ve siyasetçi Arianna Meloni’nin de etkinliğe katıldığı belirtiliyor.

ŞÜPHELİLERİN BAĞLANTILARI

Il Messaggero gazetesinin haberine göre, Viterbo savcılığı, şüphelilere yasadışı silah bulundurma suçundan dava açtı. Savcılar, silah kaçakçılığı ihtimalinin yanı sıra terör saldırısı olasılığını da inceleme altına alıyor. Gözaltına alınan kişilerin, geçtiğimiz ocak ayında İtalya’da yakalanan ve iade edilmeyen Türk suç örgütü lideri Barış Boyun ile bağlantılı olabileceği söyleniyor. Polis kaynakları, örgütün üç kişi içerdiğini ve bir kişinin firar etmiş olabileceğini ifade etti. Şüphelilerin Viterbo kent merkezindeki bir pansiyonda kaldıkları tespit edildi ve savcılığa çıkarıldıklarında sorguda sessiz kalmayı tercih ettiler. Önceden Boyun’un Türkiye’de bir alüminyum fabrikasına intihar saldırısı yapmayı planladığı iddiaları bulunmakta. Savcılık, bu planın Türk polisinin müdahalesi sayesinde önlendiğini bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından Lazio’daki güvenlik komitesi acil olarak toplandı ve özel timler, keskin nişancılar ile patlayıcı arama köpekleri bölgeye tahsis edildi. Baş görevli Luigi Aspromonte, festival sırasında ışıkların açık kalacağını duyurdu. Santa Rosa Festivali’nde alınan güvenlik önlemleri, Viterbo’daki olağan atmosferi etkiledi. Macchina di Santa Rosa’nın taşınması sırasında ışıkların açık tutulması, Viterbo sakinlerinin tepkisini çekti. Normalde karanlıkta gerçekleşen törenin bu yıl farklı bir şekilde yapılması, 40 binden fazla katılımcının protestolarına neden oldu. Polis kaynakları, Santa Rosa planının şüphelilerden birinin izlenmesiyle ortaya çıkarıldığını belirtti.

POLİS OPERASYONU VE BULGULAR

Adnkronos’un aktardığına göre, Türk vatandaşlarının hareketleri bir ihbar üzerine izlenmeye alındı. Polis, pazar günü saat 14.30 sıralarında şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Biri 22 yaşında, diğeri ise 40 yaşında olan şüphelilerin odasından hafif makineli tüfek, bir tabanca ve üç şarjör elde edildi. Yetkililer, şüphelilerin terör bağlantısına dair kesin bir bulgu bulunmadığını kaydetti. Soruşturma, adi suçlar ve silah kaçakçılığı üzerine yoğunlaşıyor. Gözaltındaki kişilerin, bir hafta içinde tahliye olabileceği iddia ediliyor.

SİYASETÇİLERDEN AÇIKLAMA

Başbakan Giorgia Meloni, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Macchina di Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce Viterbo’da 2 silahlı Türk vatandaşını yakalamak için gösterdikleri hızlı müdahaleden dolayı polisi ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Bu kararlı operasyon, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilen ve Viterbo halkıyla birçok İtalyan’ın derinden hissettiği asırlık bir geleneği güvenli şekilde kutlamamızı sağladı” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani de, “Bu yıl da Viterbo’daki Macchina di Santa Rosa festivaline katıldım. Etkinlik başlamadan birkaç saat önce 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklayan polisi tebrik ediyorum. Şehrin koruyucu azizi Macchina di Santa Rosa’nın güvenli taşınmasını sağlayan belediye başkanı ve valiyi kutluyorum. Umarım bu olay, şiddet kampanyaları düzenleyen kötü niyetli kişilere karşı bir uyarı olur” şeklinde konuştu.