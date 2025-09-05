Viterbo Santa Rosa Festivali’nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAYI ENGELLEDİ

Viterbo’daki Santa Rosa Festivali’nde güvenlik güçleri potansiyel bir saldırıyı engelledi. İtalyan Özel Harekat Birimi (DIGOS), 2 Türk vatandaşı hakkında makineli tüfek ve çeşitli silahlarla tutuklama yaptı. İtalyan basını, şüphelilerin detaylı bir saldırı planı hazırladığını bildirdi. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ile İsrail büyükelçisinin de festivale katıldığı belirtildi. Katılımcılar arasında ayrıca Bakan Alessandro Giuli, Forza Italia Senatörü Maurizio Gasparri ve Roma’da bulunan Başbakan Meloni’nin kardeşi ve siyasetçi Arianna Meloni yer aldı.

SAVCILIK DAVAYI AÇTI

Il Messaggero gazetesinin haberine göre, Viterbo savcılığı, tutuklanan kişilere yasadışı silah bulundurmaktan dava açtı. Savcılar, silah kaçakçılığı ihtimali üzerinde dururken, terör saldırısı olasılığına ilişkin de soruşturma yürüttüklerini açıkladı. Tutuklanan iki kişinin, geçtiğimiz ocak ayında İtalya’da yakalanan ve iadesi reddedilen Türk suç örgütü lideri Barış Boyun ile bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Polis kaynakları, örgütün üç kişiyle sınırlı olduğunu, bunlardan birinin firar etmiş olabileceğini belirtti. Şüphelilerin Viterbo kent merkezindeki bir pansiyonda kaldığı tespit edildi ve sorguda sessiz kaldıkları bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Lazio’daki güvenlik komitesi, olay sonrası acilen toplandı. Özel timler, keskin nişancılar ve patlayıcı arama köpekleri bölgeye konuşlandırıldı. Baş görevli Luigi Aspromonte, tören sırasında ışıkların açık kalacağını duyurdu. Santa Rosa Festivali’ndeki güvenlik önlemleri, kentteki olağan atmosferi etkiledi. Macchina di Santa Rosa’nın taşınması sırasında ışıkların açık bırakılması, Viterbo sakinlerinin tepkisini çekti. Normalde ışıkların kapalı ilerlediği etkinlikte bu kez farklı bir uygulama yapılınca, 40 bini aşkın katılımcının protestosuyla karşılandı. Polis kaynakları, Santa Rosa planının şüphelilerden birinin izlenmesiyle ortaya çıktığını ifade etti.

ŞÜPHELİLERDEN SİLAHLAR BULUNDU

Adnkronos’un aktardığına göre, 2 Türk vatandaşının hareketleri bir ihbar üzerine takibe alındı. Polis, operasyonu pazar günü saat 14.30 sularında düzenledi. Biri 22, diğeri 40 yaşındaki şüphelilerin odasından hafif makineli tüfek, bir tabanca ve üç şarjör çıktı. Yetkililer, şüphelilerin terör bağlantısına dair kesin bir bulguya varamadıklarını bildirdi. Soruşturma, adi suçlar ve silah kaçakçılığı üzerinde yoğunlaştı. Gözaltındaki iki kişinin bir hafta içinde serbest bırakılabileceği öne sürüldü.

POLİSİ TEBRİK EDİYORUM

Başbakan Giorgia Meloni, sosyal medya üzerinden “Macchina di Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce Viterbo’da 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklamak için gösterdikleri hızlı müdahale nedeniyle polisi ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Bu kararlı operasyon, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan’ın derinden hissettiği asırlık bir geleneği güvenli şekilde kutlamamızı sağladı” açıklamasında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI’TAN TEBRİK

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ise “Bu yıl da Viterbo’daki Macchina di Santa Rosa festivaline katıldım. Etkinliğin başlamasından sadece birkaç saat önce 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklayan polisi tebrik ediyorum. Şehrin koruyucu azizi Macchina di Santa Rosa’nın güvenli şekilde taşınmasını sağlayan belediye başkanını ve valiyi kutluyorum. Umarım bu olay, şiddet kampanyaları düzenleyen kötü niyetli kişilere karşı bir uyarı olur” ifadelerini kullandı.