Vivo, Huawei’yi Pazar Sıralamasında Geçti

ÇİN’DEKİ AKILLI TELEFON PAZARINDAKİ BÜYÜME

Canalys’in raporuna göre, Çin’deki yaz alışveriş sezonu akıllı telefon pazarı için verimli geçti. 2024’ün 3. çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatları, yıllık bazda %4 artış göstererek 69,1 milyon adede ulaştı. Ancak durum daha geniş bir perspektife sahip. Yerel markalar, vivo ve Huawei gibi, konumlarını güçlendirerek Apple’ı ilk beş listesinin en altına itti.

VİVO’NUN LİDERLİĞİ VE HUAWEİ’YE DÖNÜŞ

Vivo, geçen çeyreğe göre %3’lük bir büyüme ile 2024’ün 3. çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatlarında liderliğini korudu. Canalys, bu büyümeyi orta sınıf ürün lansmanlarına bağlıyor. Sevkiyatlar, bir önceki yıla göre %25 artarak 13 milyon adede ulaştı ve %19 pazar payına sahip oldu. Huawei ise 10,8 milyon teslimat ve %16 pazar payı ile ikinci sıraya yükselerek bir geri dönüş gerçekleştirdi, bu da bir önceki yıla göre %24’lük bir büyümeyi işaret ediyor.

HONOR’UN ZORLUKLARI VE XIAOMI’NİN BAŞARISI

Honor, yeni katlanabilir telefonlarının popülaritesine rağmen çeşitli zorluklarla karşılaştı ve geçen yıla göre sevkiyatlarda %13’lük bir düşüş göstererek 10,3 milyon cihazla üçüncü sıraya geriledi. Rapora göre Xiaomi, yeni ekosistem stratejisi ile 10,2 milyon cihaz sevkiyatı gerçekleştirerek %15 pazar payı ile dördüncü sırayı elde etmeyi başardı.

APPLE’IN DÜŞÜŞÜ VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Apple, sevkiyatlarda yıllık bazda %6’lık bir düşüş yaşadı. Yine de beşinci sırada kalmayı başardı. Ancak Canalys, Apple’ın iPhone 16 serisinde mevcut olmayan Apple Intelligence hizmetlerinin, büyüme üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini öngörüyor. Bu durum, Apple’ın Çin pazarındaki etkisini sorgulatıyor.