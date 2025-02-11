vivo-t4x-mart-ta-hindistan-da-sunulacak

VİVO T4X’İN TANITIMI YAKLAŞIYOR

Vivo’nun yeni akıllı telefonu T4x, uzun zamandır insanlar arasında konuşuluyordu ve şimdi cihaz hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktı. T4x, Mart ayında Hindistan’da kullanıcılarla buluşacak. Telefonun en dikkat çekici yönü, 6.500 mAh’lik büyük bataryası olacak. Bu batarya kapasitesi, aynı segmentteki diğer telefonlardan oldukça yüksek ve T4x’in, bu alanda rakipleri arasında en büyük bataryaya sahip telefonlardan biri olacağı vurgulanıyor. T4x, önceki model T3x’in bataryasından 500 mAh daha büyük bir kapasiteye sahip. Vivo, bu bataryanın cihazın en güçlü özelliklerinden biri olarak öne çıkacağını söylüyor.

T4X’İN UYGUN FİYATLI SEÇENEKLERİ

T4x, Vivo’nun T4 serisinin ilk modelini oluşturduracak. Önceki T3x modelinde olduğu gibi, T4x’in de fiyatının uygun olması bekleniyor. Cihazın Hindistan’daki satış fiyatının yaklaşık 15.000 INR civarında olması düşünülüyor, bu da onu bütçe dostu bir alternatif haline getiriyor. T4x, iki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülmesi planlanıyor: Pronto Purple (Mor) ve Marine Blue (Deniz Mavisi). Ayrıca, T4x’te Y58 modelinde bulunan “Dynamic Light” (Dinamik Işık) özelliği de yer alacak. Bu özellik, kullanıcıya farklı bildirimler için çeşitli ışık efektleri sunarak görsel bir geri dönüş sağlıyor.

RESMİ TANITIM VE YENİ ÖZELLİKLER

T4x’in tüm özellikleri henüz kesinleşmemiş olsa da, cihazın resmi tanıtımının çok yakında gerçekleşmesi bekleniyor. Vivo’nun, T4x hakkında daha fazla ayrıntı paylaşması öngörülüyor. Şu anki bilgiler doğrultusunda, cihazın tasarımından bataryasına kadar birçok yenilikçi özellikle kullanıcıların karşısına çıkacağı söylenebilir.