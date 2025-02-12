Vivo V50e Özellikleri Ortaya Çıktı

YENİ VIVO V50 SERİSİ SIZDIRILDI

Vivo’nun piyasaya sürmesi beklenen yeni V50 serisi ile ilgili bir dizi sızıntı yaşandı. Bu seriye, ilk defa duyurusu gerçekleştirilen V50e modelinin de katılacağı bildiriliyor. Bugün, V50e model numarasıyla (V2428) yapılan bir Geekbench AI testinin sonuçları, cihazın bazı teknik özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Vivo V50e’nin kalbinde MediaTek Dimensity 7300 yonga seti yer alacak. Bu işlemci aynı zamanda cihazın bir önceki modeli olan V40e’de de kullanıldı. Yani V50e, donanım konusunda önemli bir yenilik sunmuyor. Ancak, bu model 8GB RAM ile desteklenecek ve bu da V50e’nin önceki modeli ile benzerlik taşıdığına işaret ediyor.

YAZILIMDA YENİLİKLER VAR

V50e’nin önemli farklılıklarından biri yazılım alanında kendini gösteriyor. Cihaz, kutusundan Android 15 ile çıkacak. Bu durum, V40e’nin Android 14 ile piyasaya sürülmesine nazaran, daha güncel bir yazılım sürümüne sahip olacağı anlamına geliyor. Geekbench AI testlerinde, V50e prototipi 529 tekli hassasiyet skoru, 1.316 yarı hassasiyet skoru ve 2.632 kuantize skoru elde etti. Bu skorlar, cihazın performansı hakkında bazı ipuçları sunuyor, ancak V50e’nin tüm detayları hala belirsizliğini koruyor. Vivo’nun bu modelle ilgili yapacağı resmi açıklamalar bekleniyor. Şimdilik V50e’nin teknik özellikleri, şirketin önceki modeli ile karşılaştırıldığında sadece birkaç ufak yenilik içerdiğini gösteriyor.