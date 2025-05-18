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Volkan Demirel’in Kocaelispor’a Geçişi

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VOLKAN DEMİREL’İN SÜPER LİG HAZIRLIKLARI

Süper Lig’de beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Son olarak Bodrum FK’nın teknik direktörlüğünü yürüten genç teknik adam Volkan Demirel, yeni sezonda lige dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bodrum FK ile sezona başlayan Demirel, ara transfer döneminde takımından ayrıldığında sessizliğini korudu. Gelecek adresi merakla beklenen Demirel, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kocaelispor’UN HAREKETLERİ

Teknik ekibini oluşturmaya başlayan Volkan Demirel, yeni sezonda daha güçlü bir dönüş yapmanın planlarını yapıyor. Bu süreçte, onun için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Trendyol 1. Lig’de şampiyon olarak gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor’un, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığı öğrenildi. Kulüp, takımın başına Volkan Demirel’i getirmeyi planlıyor.

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