Volkan Konak’ın Vasiyeti Sosyal Medyada Tartışıldı

SANATÇI VOLKAN KONAK’IN KONSERİNDE RAHATSIZLANMASI

Sanatçı Volkan Konak, bayram programı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde bir otelde sahne alırken aniden rahatsızlandı. Sahnede kalp masajı uygulanan sanatçı, hemen Gazi Mağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Giriş yaptığı saat 00.17’de hayata gözlerini yumduğu belirtilen Konak’a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika boyunca ileri yaşam desteği sağlandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen saat 00.42’de sanatçının yaşamını yitirdiği duyuruldu.

SOSYAL MEDYADA DOKTORUN PAYLAŞIMI

Volkan Konak’a sahnede ilk müdahaleyi tıp fakültesi öğrencisiyken destek olan Dr. Ahmet Görkem Yasak yaptı. Dr. Yasak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “20 sene önceydi. Kaldığımız öğrenci yurduna gelip ‘Gençler bir ihtiyacınız olduğunda beni arayın’ diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu. Son anlarında seni kurtarmaya çalıştı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Mağusa Limanı” türküsünü en güzel sen söylüyordun. Mağusa’da aramızdan ayrılman hiç olmadı. Güle güle kuzeyin oğlu” diye yazdı.

KONAK’IN VASİYETİ VE AÇIKLAMALARI

58 yaşındaki sanatçının ölümü sonrasında yıllar önceki bir vasiyet sözü dikkat çekti: “Siz sevenlerime vasiyetimdır, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.” Bu konuyla ilgili sosyal medyada tartışmalar yaşanırken, Volkan Konak’ın daha önce yaptığı iki açıklama ortaya çıkmış durumda. Konak, bir seferinde, “Vasiyet yok. Bir vasiyet yapacaksam da aileme yaparım. Gazino müşterisine yapmam. Oradaki bir sahne şovudur. Oradaki sözler ciddiye alınmasın. İnsanlar ya hiç konsere gitmemiş, ya tiyatro izlememiş ya da sahne şovu görmemiş” sözleriyle sahnede söylediklerinin ciddiye alınmaması gerektiğini vurguladı.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Volkan Konak’ın cenazesi, bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından memleketi Trabzon Maçka’ya götürülecek. Sanatçının yarın da aile kabristanında babasının yanına defnedilmesi planlanıyor.